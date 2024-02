Prasówka Kwidzyn 17.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kwidzynie nie minęło Cię nic ważnego

Gdzie wybrać się na weekend z Gdańska, żeby było ciekawie, ale też niedaleko? Wyszukaliśmy dla was 14 atrakcji w zasięgu najwyżej godziny jazdy samochodem od centrum Gdańska, w sam raz na krótkie wycieczki bez noclegu. Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się z Trójmiasta, by wypocząć na łonie przyrody, pozwiedzać niesamowite zabytki i zapewnić moc wrażeń dzieciom.

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz została powołana przez swojego warmińsko-mazurskiego odpowiednika, Radosława Króla, do rady nadzorczej tamtejszego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Rutkiewicz zrewanżowała się Królowi analogiczną nominacją. Zasiadanie w radzie to miesięcznie blisko 5 tys. zł dodatkowego dochodu do 16-tys. pensji urzędników. Po 18 dniach decyzje jednak zostały zmienione. Być może nacisnęli szefowie partii, idący do wygranych wyborów pod hasłami „odspawania” od państwowych synekur.