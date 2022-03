Prabuty. Patrol policji zatrzymał do kontroli 30-letniego kierowcę golfa. Mężczyzna prowadził auto mimo zakazu oraz pod wpływem narkotyków

W poniedziałek, 28 marca 2022 r., tuż po godzinie 20., policjanci z Komisariatu Policji w Prabutach zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki VW Golf. Jak się okazało mężczyzna kierujący autem posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący od kwietnia 2021 do marca 2031 roku.

Policjanci z Prabuty zatrzymali 30-letniego kierowcę golfa. Prowadził auto mimo zakazu oraz po amfetaminie

Jak wyjaśniają policjanci 30-latkowi grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka kara pieniężna, a nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

- W trakcie prowadzonej kontroli drogowej policjanci mieli podejrzenie, że mężczyzna może znajdować się pod działaniem narkotyków. Po przeprowadzeniu badania okazało się, że intuicja ich nie zawiodła. W ślinie zatrzymanego 30-latka ujawniono substancje zabronioną tj. amfetaminę. Wobec tego mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań – informuje mł. asp. Anna Filar , oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie.

Warto dodać, że w ramach walki z przestępczością narkotykową policjanci korzystają z analizatora DRUGTEST 5000, zwanego potocznie narkotestem. To nowoczesne urządzenie wykorzystywane jest w codziennej służbie przez prabuckich policjantów m.in. do badania kierowców, w stosunku do których istnieje przypuszczenie, że prowadzą pojazdy pod wpływem środków odurzających. Urządzenie w zaledwie kilka minut potwierdza obecność narkotyków w organizmie osoby badanej, a wyświetlany wynik jest dokładny i miarodajny.