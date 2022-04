Powiat kwidzyński. Zwycięstwa Wisły Korzeniewo i Spójni Sadlinki w rozgrywkach piłkarskiej V ligi. Gole Łukasza Madeja i Patryka Korynta

Wygrane Wisły Korzeniewo i Spójni Sadlinki na boiskach V ligi piłki nożnej. Gole Łukasza Madeja i Patryka Korynta

Co więcej w pierwszej rundzie Powiśle wygrało w Korzeniewie 3:0, a w rundzie rewanżowej Wiślacy nie zdobyli na wyjazdach nawet jednego punktu, przegrywając kolejno z Wietcisą Skarszewy (0:5), Victorią Kaliska (0:4) oraz Tęczą Brusy (1:4). Mecz w Dzierzgoniu pokazał jednak, że warto walczyć do końca. Choć przewagę na boisku mieli faworyzowani gospodarze, to podopiecznym trenera Radosława Dąbrowskiego udało się wyjść z opresji obronną ręką. Co więcej w 88 minucie do Wisły uśmiechnęło się szczęście, bowiem na strzał z około 25 metrów zdecydował się Patryk Korynt, a piłka po jego uderzeniu trafiła w okienko dzierzgońskiej bramki. I choć sędziowie przedłużyli to spotkanie, to więcej bramek w tym meczu już nie oglądaliśmy. Wisła odniosła więc swoje pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tej rundzie, dopisując do swego dorobku cenny komplet punktów.