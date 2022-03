Powiat kwidzyński. Strażacy podsumowali miniony tydzień (7-13 marca 2022 r.). Najczęściej wyjeżdżano do gaszenia pożarów OPRAC.: Mirosław Wiśniewski

Miniony tydzień dla strażaków z powiatu kwidzyńskiego to przede wszystkim wyjazdy do gaszenia pożarów. Na 20 zdarzeń, ogień gaszono aż 14-krotnie, głównie na terenie Kwidzyna i Prabut. Co więcej gaszenie jednego z pożarów trwało ponad 26 godzin.