Powiat kwidzyński. Strażacy podsumowali kolejny tydzień pracy. Z 14 interwencji większość stanowiły wyjazdy do miejscowych zagrożeń OPRAC.: Mirosław Wiśniewski

Strażacy z powiatu kwidzyńskiego podsumowali kolejny tydzień pracy. Tym razem doszło do 14 interwencji, z czego większość stanowiły wyjazdy do miejscowych zagrożeń. Dwukrotnie doszło także do fałszywych alarmów. Łączną sumę strat oszacowano natomiast na ok. 25 tys. zł.