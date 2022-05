Potrącenie rowerzystki na ul. Polnej w Prabutach. 67-letnia kobieta z urazem głowy trafiła do szpitala

We wtorek, 10 maja, po godzinie 13 na przejeździe dla rowerów na ulicy Polnej w Prabutach doszło do potrącenia rowerzystki. 67-letnia kobieta z urazem głowy trafiła do szpitala. Jak informuje oficer prasowy KPP Kwidzyn, sprawcą wypadku była 35-latka kierująca BMW, która nie ustąpiła na przejeździe rowerowym pierwszeństwa rowerzyście. Kobiecie zatrzymano prawo jazdy.

- Apelujemy o rozwagę oraz przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności przy dojeżdżaniu do skrzyżowań, zbliżaniu się do przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów. Pamiętajmy o tym, że piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy są najbardziej narażeni na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych - przypominają policjanci.