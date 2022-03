Policjantka po służbie zatrzymała poszukiwanego mężczyznę. 42-latek z Kwidzyna spędzi prawie 2 lata w zakładzie karnym

To, że policjantem nie jest się tylko w godzinach służby, udowodniła policjantka z kwidzyńskiego Wydziału Prewencji, która na co dzień pracuje w wydziale patrolowym. Policjantka wracając po czwartkowej służbie do domu, weszła do jednego ze sklepów na terenie miasta. Tam zauważyła znanego jej mężczyznę, który ukrywał się przed organami ścigania. Sąd Rejonowy w Kwidzynie i Malborku wydał za mieszkańcem Kwidzyna nakaz doprowadzenia do zakładu karnego.