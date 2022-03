Piłkarki ręczne MTS Kwidzyn wywalczyły punkt w Tczewie. Gospodynie zwyciężyły dopiero po serii rzutów karnych

Co prawda pierwszą bramkę zdobyły kwidzynianki (Laura Domka), jednak początek meczu należał do drużyny Sambora. Gospodynie rzucały bowiem bramki seriami efektownie powiększając swoją przewagę do stanu 9:3. Dopiero wówczas kwidzyniankom udało się włączyć do gry, głównie dzięki dobrze grze Laury Domki. W efekcie podopiecznym trenera Mariusza Kupca udało się zmniejszyć rozmiary strat do 4 trafień.

Szczypiornistki MTS Kwidzyn wywalczyły ligowy punkt w Tczewie. Samobr wygrał dopiero po rzutach karnych

Niestety stan ten utrzymywał się jedynie do 20 minuty i wyniku 13:9. Kolejne bramki Aleksandry Juć i Julii Duszyńskiej powiększyły przewagę Sambora do 7 bramek - 16:9. W końcówce pierwszej połowy kwidzyniankom udało się zmniejszyć różnicę do 5 trafień i przy takim stanie zespoły zeszły na przerwę.

Po zmianie stron trafienia Katarzyny Trzaski oraz Laury Domki dały sygnał, że kwidzynianki nie złożyły jeszcze broni. Co więcej w 42 minucie udało się zmniejszyć straty do zaledwie jednej bramki - 22:21, a dwie minuty później na tablicy świetlnej pojawił się remis 23:23. Warto dodać, że spora w tym zasługa trzech skutecznych rzutów karnych wykorzystanych przez Milenę Boryń.

Wyrównany stan meczu nie trwał jednak zbyt długo i w 48 minucie gospodyniom udało się wyjść na trzybramkową przewagę. MTS szybko zbliżył się na jedną bramkę i taki stan utrzymywał się do 59 minuty meczu i wyniku 31:30. W ostatnich sekundach na bramkę Katarzyny Zduniak kwidzynianki odpowiedziały dwoma skutecznymi rzutami karnymi Mileny Boryń i mecz w regulaminowym czasie zakończył się remisem. W rzutach karnych niestety lepsze okazały się jednak tczewianki. W zespole Sambora pomyliła się jedynie Agnieszka Siekańska, podczas gdy szansy nie wykorzystały również Anna Grzona i Katarzyna Trzaska.