Pies odebrany właścicielowi. Interwencja policjantów z Sadlinek i inspektora kwidzyńskich "Adopciaków" pozwoliła na zabezpieczenie psa OPRAC.: Karolina Staniszewska

8-miesięczny pies na metrowym sznurku przywiązany do płotu. Dzięki interwencji policjantów z Sadlinek i inspektora kwidzyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt "Adopciaki" pies został odebrany właścicielom i przekazany do schroniska, gdzie udzielono mu opieki. Policjanci przypominają, że za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat więzienia.