MMTS Kwidzyn wygrywa wyjazdowe starcie z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Kwidzynianie kończą sezon na IV miejscu w PGNiG Superlidze

Choć początek meczu był dość wyrównany, to od wyniku 2:2 minimalną przewagę na parkiecie uzyskali goście, którzy po golach Patryka Grzenkowicza, Huberta Korneckiego i Nikodema Kutyły odskoczyli rywalom na prowadzenie 5:2. Gospodarze świetnie dogrywali jednak piłkę do koła, a sytuacje sam na sam z kwidzyńskim bramkarzem pewnie wykorzystywał Adam Pacześny. Dzięki jego skuteczności po 10 minutach gospodarze tracili do Kwidzyna tylko jedną bramkę - 4:5.

MMTS Kwidzyn wygrywa w Piotrkowie Trybunalskim. Czerwono-czarni na IV miejscu w PGNiG Superlidze

Kwidzynianom udało się wówczas uciec „spod topora”, dzięki trafieniom Roberta Orzechowskiego i Kamila Kriegera. Z czasem miejscowi zaczęli jednak odrabiać straty. W 21 minucie, po serii trzech trafień z rzędu, podopieczni trenera Bartosza Jureckiego doprowadzili do remisu 8:8. Rozpędzonych gospodarzy powstrzymał dopiero gol Roberta Orzechowskiego. I chociaż Piotrkowianin odpowiedział szybko trafieniem Filipa Surosza, to przewagę na boisku zyskali goście. MMTS zdobył bowiem 5 bramek z rzędu i po 26 minutach prowadził już 14:9. Gospodarze starali się szybko zniwelować powstałą różnicę, a ciężar zdobywania bramek wzięli na siebie Piotr Swat i Adam Babicz. Gdy dołączył do nich Piotr Jędraszczyk na minutę przed końcem pierwszej połowy Piotrkowianin tracił do rywali zaledwie 2 bramki - 13:15. Tuż przed przerwą kolejnego gola w tym spotkaniu zdobył jednak Robert Orzechowski i kwidzynianie schodzili do szatni z przewagą 3 trafień.