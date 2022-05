MMTS Kwidzyn przegrał z walczącym o utrzymanie Zagłębiem Lubin. Czerwono-czarni nadal z szansami na IV miejsce w PGNiG Superlidze

Na kolejną bramkę kibice musieli poczekać kolejne 3 minuty, kiedy to Roman Chychykalo pokonał Bartosza Dudka z rzutu karnego. Mimo twardej walki na parkiecie grę nadal prowadzili kwidzynianie. Co więcej, w 15 minucie gry, po dwóch trafieniach Patryka Grzenkowicza czerwono-czarni prowadzili 6:3 i wydawało się, że znaleźli sposób na rywali. Niestety drugi kwadrans pierwszej połowy był odwróceniem tego, co dotychczas działo się na parkiecie. Kwidzynianie popełniali błędy w rozegraniu, a także mieli problemy z przedarciem się przez defensywę Zagłębia. Dobrze bronił także Marcin Schodowski, którego udane interwencje napędzały kolegów w ataku. W efekcie przez 11 minut lubinianie zdobyli 5 bramek przy zaledwie jednym trafieniu Arkadiusza Ossowskiego. Podopieczni trenera Jarosława Hipnera nie tylko więc odrobili straty, ale także wyszli na skromne prowadzenie 8:7. W końcówce pierwszej połowy bramki zdobyli jeszcze Arkadiusz Ossowski oraz Michał Stankiewicz, ale jednobramkowa przewaga gości utrzymała się do przerwy.