MMTS Kwidzyn po raz drugi górą w Derbach Pomorza. Czerwono-czarni wygrywają w Gdańsku 26:24. MVP meczu dla Bartosza Dudka

Po zaciętym i wyrównanym spotkaniu MMTS Kwidzyn wygrał w Gdańsku 26:24. Mecz rozstrzygnął się w ostatnich 10 minutach, kiedy to kwidzynianie zdobyli 5 bramek (w tym 3 kolejne trafienia Patryka Grzenkowicza) przy zaledwie jednym trafieniu gospodarzy. W bramce MMTS świetnie spisywał się również Bartosz Dudek, który uznany został MVP tego spotkania.

Jak przystało na pojedynek derbowy początek meczu był dość wyrównany. Co więcej, obie ekipy dużą uwagę zwracały na defensywę, co nie ułatwiało pracy rywalom. W efekcie przez pierwszej 20 minuty gry wynik oscylował wokół remisu. Wówczas przewagę na parkiecie zaczęli zdobywać gospodarze, którzy w kolejnych minutach zdobyli 4 bramki przy zaledwie jednym trafieniu MMTS (gol Kacpra Majewskiego). Po 26 minutach gry gdańszczanie prowadzili zatem w meczu przed własna publicznością 12:9. Końcówka należała jednak do graczy z Kwidzyna, którzy wykorzystując błędy gospodarzy zdobyli 3 kolejne bramki po rzutach Bartosza Nastaja, Jakuba Szyszki oraz Kacpra Majewskiego. W efekcie na przerwę zespoły schodziły przy remisie 12:12.

Po przerwie zdobywanie bramek rozpoczął Ihor Turchenko, na co kwidzynianie odpowiedzieli trzema kolejnymi trafieniami oraz prowadzeniem 15:13. Do tego coraz lepiej między słupkami kwidzyńskiej bramki prezentował się Bartosz Dudek, który kilkakrotnie ratował MMTS z opresji. W 38 minucie gdańszczanie odrobili jednak straty doprowadzając do remisu 15:15. Wówczas ciężar gry w ofensywie MMTS wzięli na siebie Arkadiusz Ossowski oraz Michał Peret. Dzięki temu kwidzynianom udało się wypracować dwubramkową przewagę, która utrzymała się do 45 minuty i wyniku 19:17 dla MMTS. Na więcej kwidzynianom nie pozwolili niestety rywale, którzy chwilę później, po trafieniach Piotra Papaja i Mateusza Kosmali ponownie doprowadzili do remisu - 19:19.

Wyrównany fragment gry utrzymał się do 50 minuty i wyniku 21:21, kiedy to do ataku przystąpili kwidzynianie. Efektownymi interwencjami po rzutach Ihora Turchenki oraz Mateusza Jachlewskiego popisywał się Bartosz Dudek, a kontrataki MMTS skutecznie kończył Patryk Grzenkowicz. Gdy w 56 minucie meczu do trzech kolejnych trafień skrzydłowego MMTS swoje trafienie dołożył również Nikodem Kutyła, kwidzynianie prowadzili już 25:21. Zwycięstwo podopiecznych trenera Zbigniewa Markuszewskiego było niemal pewne. Przypieczętowała je bramka Roberta Orzechowskiego zdobyta w 59 minucie. I choć w końcówce gospodarzom udało się jeszcze zmniejszyć rozmiar strat to zwycięstwo i komplet punktów trafił do Kwidzyna.

Torus Wybrzeże Gdańsk - MMTS Kwidzyn 24:26 (12:12)

Wybrzeże: Wałach, Chmieliński - Powarzyński 2, Pieczonka, Doroshchuk 1, Jachlewski 2, Sulej 1, Kosmala 3, Papaj 6, Wróbel 2, Tomczak 2, Turchenko 4, Woźniak 1.

MMTS: Szczecina, Dudek - Kornecki, Grzenkowicz 5, Orzechowski 1, Krieger 1, Peret 3, Zieniewicz, Kutyła 4, Majewski 2, Guziewicz, Ossowski 2, Nastaj 5, Szyszko 2, Landzwojczak, Jankowski 1.

Wyniki 22 Serii PGNiG Superligi:

Azoty Puławy - Sandra SPA Pogoń Szczecin 30:19 (18:11), Orlen Wisła Płock - Gwardia Opole 33:18 (16:9), Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Górnik Zabrze 29:34 (17:17), Zagłębie Lubin - Energa MKS Kalisz 30:28 (17:11), Grupa Azoty Unia Tarnów - Chrobry Głogów 24:25 (14:9), Handball Stal Mielec - Łomża Vive Kielce 30:41 (12:24), Torus Wybrzeże Gdańsk - MMTS Kwidzyn 24:26 (12:12).

