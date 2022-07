Mistrzostwa Kwidzyna w minigolfa 2022 trwały aż cztery dni. Rywalizację zdominowali gospodarze, którzy wygrali niemal wszystkie turnieje

Łukasz Bieliński wygrał indywidualne mistrzostwa Kwidzyna w minigolfa. Prezes Kwidzyńskiego Klubu Minigolfa o jeden punkt wyprzedził Dawida Rębisza, a więc swego kolegę z zespołu. Warto dodać, że tegoroczny cykl mistrzostw Kwidzyna trwał aż 4 dni, a wymienieni kwidzynianie jeszcze dwukrotnie stawali na podium.

Kwidzyński cykl rozpoczął się od Mistrzostw Kwidzyna mikstów, w którym do rywalizacji stanęło 10 par z Kwidzyna, Cekcyna, Warszawy, czy też reprezentantów Ukrainy. Uczestnicy musieli natomiast dwukrotnie pokonać kwidzyńskie pole do minigolfa. Zwyciężył kwidzyński zespół „Mistrz i Małgorzata” czyli małżeństwo Małgorzaty i Dawida Rębiszów, które tym samym obroniło tytuł wywalczony rok temu. W dwóch przejściach zdobyli łącznie 88 punktów i zaledwie o jeden punkt wyprzedzili parę M.I. czyli Izabelę Złotowską (Cekcyn) i Marcina Bielińskiego (Kwidzyn). Warto dodać, że w pierwszym przejściu obie ekipy zdobyły po 41 punktów, więc kluczowy 1 punkt uciekł na drugim okrążeniu pola. Na najniższym stopniu podium stanęła natomiast kwidzyńska ekipa „NaB MaS” czyli Natalia Brzezińska i Marek Sroka, którzy zakończyli grę zdobywając 100 punktów. O pechu mogą natomiast mówić drużyny "Cek Dzyn" i FC Bolek, którym do pudła zabrakło zaledwie jednego punktu.

Dzień później odbyły się już tradycyjne Mistrzostwa Kwidzyna dubletów. Do rywalizacji stanęło 9 ekip, które miały rozegrać po 3 przejścia. Niestety burza uniemożliwiła rozegranie ostatniego z nich, dlatego do końcowej klasyfikacji zliczono wyniki uzyskane w pierwszych dwóch okrążeniach pola. Faworytem bez wątpienia był kwidzyński zespół Jerzy B. Team, obrońca tytułu sprzed roku, który od wielu lat jest niepokonany na kwidzyńskim polu. Łukasz Bieliński i Dawid Rębisz zagrali bardzo równo, kończąc zawody z wynikiem 82 punktów. Jak się okazało lepszy wynik uzyskały jednak dwie inne ekipy: „Mazovia” czyli Michał Moszoro (Warszawa) i Robert Cynk (Kwidzyn), a także kwidzyńska para „Małysze Golfa”: Marcin Bieliński - Michał Michalski. Obie zdobyły po 79 punktów i o mistrzowskim tytule decydować musiała dogrywka. W niej lepsza okazała się ekipa warszawsko-kwidzyńska, która była od rywali lepsza o jedno uderzenie.

Dodajmy, że najlepszy wynik w zmaganiach dubletów uzyskali „Małysze Golfa”, którzy pokonali kwidzyńskie pole do gry przy pomocy 36 uderzeń. Najwięcej „jedynek” w tym turnieju uzyskały natomiast drużyny: „Małysze Golfa” i „Boruta Team”, którzy czterokrotnie trafiali do dołka za pierwszym uderzeniem.

W sobotę, 2 lipca 2022 r., rozegrano natomiast główną imprezę cyklu czyli Indywidualne Mistrzostwa Kwidzyna w minigolfa open. To wyczerpujący turniej, w którym trzeba pokonać 18 dołków kwidzyńskiego pola aż czterokrotnie. Do rywalizacji stanęło ostatecznie 18 osób z Kwidzyna, Warszawy oraz Kołobrzegu. Pierwsze dwa miejsca nie były dla nikogo zaskoczeniem, bowiem tytuł mistrzowski zgarnął Łukasz Bieliński z Kwidzyna, który o jeden punkt wyprzedził swego kolegę z zespołu Jerzy B. Team: Dawida Rębisza. Na III miejscu znalazł się natomiast Rafał Cybulski, który w porównaniu do ubiegłorocznego startu poprawił swój wynik o jedno oczko. Co więcej kwidzynianin stracił do zwycięzcy zaledwie 6 punktów.

Dodajmy, że najlepszy wynik w turnieju uzyskał jego triumfator Łukasz Bieliński, który w drugim przejściu uzyskał 37 punktów (średnia 2,05 na dołek). Kwidzynianin zgarnął także nagrodę za zdobycie największej liczby „jedynek”. Łukaszowi udało się zdobyć tak aż siedem dołków.