Mieszkaniec Kwidzyna stracił 12 tys. złotych, padł ofiarą oszustwa. Policjanci przypominają o ostrożności podczas transakcji internetowych OPRAC.: Karolina Staniszewska

pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne

Policjanci znów ostrzegają przed oszustami, którzy pod pretekstem zakupu wystawionego za pośrednictwem OLX towaru, przesyłają link przekierowujący do łudząco podobnej witryny tej platformy z instrukcją do wprowadzenia karty płatniczej lub przekierowujący na stronę banku w celu zalogowania się. W ten sposób przestępcy uzyskują dostęp do środków finansowych sprzedającego. Tak został oszukany mieszkaniec Kwidzyna, który stracił 12 tys. złotych.