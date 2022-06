Mieszkaniec Kwidzyna jechał rowerem ul. Kościuszki, uderzył w tył samochodu. Mężczyzna z obrażeniami głowy trafił do szpitala [WIDEO]

- Według wstępnych ustaleń kierujący rowerem 56-letni mieszkaniec Kwidzyna jadąc ulicą Kościuszki pomimo tego, że obok przebiegała ścieżka rowerowa, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu. Kierujący jednośladem mężczyzna uderzył w tył Renault Megane, którego kierowca zatrzymał się, by przepuścić inne auto, które oczekiwało z kierunku przeciwnego do skrętu w lewo - informuje oficer prasowy KPP Kwidzyn.