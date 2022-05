Medalowy start zawodników UMKS Kwidzyn w pierwszej rundzie Klubowych Mistrzostw Polski w biegach na orientacje rozegranych w Złotoryi

Przypomnijmy również, że ze względu na równoległy start w barwach reprezentacji Polski w zawodach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy Juniorów (EYOC) w węgierskim Salgótarján, w zawodach nie wzięło udziału troje naszych kadrowiczów: Hanna Perfikowska, Iga Müller oraz Wiktor Müller.

- Według na razie nieoficjalnych wyników UMKS Kwidzyn wywalczył w wiosennej rundzie KMP szóste miejsce (w poprzednim roku siódme), przy czym do punktów wywalczonych na trasach biegów doliczone zostały punkty określone przez Polski Związek Orientacji Sportowej dla zawodników biorących udział w biegach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Europy. Z powodu kolizji terminów KMP i zawodów kwalifikacyjnych do EYOC dodatkowe punkty zostały przyznane dla zawodników wszystkich klubów, których zawodnicy startowali w Salgotarjan. Trzeba przy tym dodać, że start pełnej reprezentacji UMKS Kwidzyn był możliwy tylko dzięki dużemu zaangażowaniu Miasta Kwidzyn, Powiatu Kwidzyńskiego oraz firm MM Kwidzyn i WZPOW Kwidzyn, którzy są głównymi sponsorami UMKS Kwidzyn w 2022 roku. Zawodnicy przygotowują się natomiast do startów pod okiem trenerów Doroty Redzińskiej, Przemysława Jędrasa i Tomasza Müllera – podkreśla P. Szafarewicz.