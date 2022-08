"Letnie granie" w Kwidzynie. Na scenie wystąpi Czarek Kuczyński z zespołem Brylanty i Bażanty

Warto dodać, że Czarek Kuczyński był uczestnikiem programu „Szansa na sukces” w odcinku z Natalią Kukulską. Artysta mieszkający na co dzień w zielonym i pięknym Olsztynie, grający od lat na swoim brązowym ukulele i nieco większej gitarze. Jest autorem tekstów i melodii do piosenek, które wydawał dotychczas jako wokalista zespołu Brylanty i Bażanty utworzonego jeszcze na studiach z kolegą. Dziś rozpoczynając solową drogę, wciąż współpracuje z muzycznymi przyjaciółmi, a ich „najmniejsze koncerty świata” – jak sami określają, są okazją do przeżycia pięknej i nastrojowej, muzycznej przygody. Czarek choć mieszka w Olsztynie to pochodzi z samego serca Kurpi, gdzie się wychował w domu pełnym folkloru i rodzinnych tradycji, mówi więc o sobie, że jest prawdziwym ZkurpiSynem. To zamiłowanie do tradycji i lokalności słychać w jego utworach, które nastrajają słuchacza na bliższe i głębsze doznania muzyczne, a same dźwięki przywołują często miłe i rodzinne wspomnienia z dzieciństwa, domu… z przytulnego pokoju.