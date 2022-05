Kwidzyn. Zaskakujący wynik kontroli drogowej. 29-latek był poszukiwany oraz prowadził auto mimo sądowego zakazu

W środę, 25 maja 2022 r., przed południem, kwidzyńscy policjanci pracujący na ul. Kościuszki zatrzymali do kontroli kierowcę volkswagena. Funkcjonariusze sprawdzili jego dane w policyjnych systemach i okazało się, że od października 2021 r. mężczyzna posiada czynny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

29-latek zatrzymany do kontroli na ul. Kościuszki był poszukiwany oraz miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

- Mężczyzna przyznał się mundurowym, że wiedział o orzeczonym wobec niego zakazie informuje - mł. asp. Anna Filar, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie. - Policjanci ustalili również, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie w celu odbycia kary 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali 29-latka, który usłyszał zarzut niestosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Następnie został osadzony w zakładzie karnym, gdzie spędzi najbliższe miesiące.