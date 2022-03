Kwidzyn. Usar Kwidzyn przegrywa w meczu na szczycie I ligi z Sokołem Porcelanę Lubianą Kościerzyna. Andrzej Kryński z dorobkiem 9 bramek

Najpierw zdenerwowany Paweł Kiepulski, po straconym golu, kopnął piłkę do swojej bramki, za co sędzia ukarał go karą 2 minut. Schodząc na ławkę nerwowo jednak gestykulował, a sędzia po konsultacji z obserwatorem ukarał kwidzyńskiego bramkarza czerwoną kartką. Paradoksalnie sytuacja ta pozytywnie wpłynęła na gospodarzy, którzy zaczęli odrabiać straty. W 29 minucie, po golu Jacka Szweda, kwidzynianie doprowadzili natomiast do remisu 10:10. Końcówkę pierwszej połowy nieco lepiej wykorzystali jednak goście, którzy ostatecznie schodzili na przerwę prowadząc 12:11.

Po wznowieniu kwidzynianom udało się ponownie odrobić straty i w 37 minucie, po golu Bartosza Pressa mieliśmy remis 13:13. Wyrównany stan gry utrzymał się jeszcze do 41 minuty i wyniku 14:14. Niestety na więcej nie pozwolili goście, a kibice zgromadzeni w hali przy ul. Mickiewicza mogli podziwiać popis skuteczności Andrzeja Kryńskiego. Były skrzydłowy MMTS Kwidzyn rzucał bramkę za bramką, ciągnąć ofensywę Sokoła. W efekcie przez 14 minut gracze z Kościerzyny zdobyli 10 bramek (w tym 7 trafień Kryńskiego) przy 4 trafieniach Usara.