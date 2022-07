Kwidzyn. Radni PiS o zagrożeniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Kwidzyński szpital bez SOR i Nocnej Opieki Chorych

-Sytuacja, która zdarzyła się na przełomie czerwca i lipca tego roku, kiedy to kwidzyński szpital zamknął okresowo Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz ograniczył działalność Nocnej Opieki Chorych do opieki pielęgniarskiej, a pewnego rodzaju złą tradycją staje się kilkutygodniowe zawieszanie działalność oddziału internistycznego, jest nie do zaakceptowania. Kierowanie mieszkańców naszego powiatu, którzy wymagają pilnej pomocy medycznej do szpitali w sąsiednich powiatach to nie są standardy, które były deklarowane przez środowiska polityczne, które forsowały i przeprowadziły prywatyzację kwidzyńskiego szpitala. Państwo wójtowie i burmistrzowie, Wasze milczenie w tej sprawie nie może być dzisiaj odbierane inaczej niż jako akceptacja dla uciążliwych i zagrażających bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców sytuacji spowodowanych działaniami kierownictwa szpitala EMC w Kwidzynie. – mówił Arwid Żebrowski z Prawa i Sprawiedliwości, radny sejmiku wojewódzkiego oraz pełnomocnik okręgu nr 67.