Kwidzyn. Pożegnanie lata 2022 na placu przed teatrem. Od propozycji dla dzieci po występ Bartka Dzikowskiego oraz grupy „Dagadana”

Na scenie zainstalowała się natomiast kwidzyńska grupa „The search”, prezentująca dobrze znane utwory polskiej muzyki rockowej. Usłyszeliśmy m.in. covery hitów Lady Pank, Maanamu czy Oddziału Zamkniętego. W zupełnie inny klimat wprowadził natomiast publiczność zespół „Trio Mariachi”, który pojawił się jako następny. La Bamba, Quantanamera czy Besame Mucho to tylko niektóre z hitów zaprezentowanych przez sympatycznych muzyków. Gdy na scenie pojawił się Bartek Dzikowski z zespołem, zaprezentował mieszkańcom swojego miasta, przekrój swojej dotychczasowej twórczości. Nie zabrakło oczywiście utworów z ostatniej płyty artysty zatytułowanej „River”, którą można było również kupić po koncercie. Wieczór zakończyło natomiast spotkanie z kwartetem „Dagadana”, który oczarował kwidzyńską publiczność. Muzycy przypominali, że to już ich druga wizyta w naszym mieście, choć wówczas wystąpili w nico mniejszym składzie. Ze sceny popłynęły także słowa kierowane do Ukrainy oraz do Polski.