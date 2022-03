Kwidzyn. MMTS Kwidzyn rozbity przez Łomżę Vive Kielce. Fatalny początek drugiej połowy meczu w wykonaniu gospodarzy

Niestety chwilę później po raz drugi karę 2 minut otrzymał Ryszard Landzwojczak (za uderzenie piłki nogą) i podstawowy obrotowy MMTS do końca meczu musiał uważać na swoje poczynania w obronie. Kielczanie natomiast ruszyli do ataku i po bramkach Branko Vojvicia, Arcioma Karaleka i Uladzislaua Kulesha wyszli na prowadzenie 4:2. Siedmiominutową niemoc kwidzynian w ataku przerwał dopiero skuteczny rzut aktywnego w tym spotkaniu Ryszarda Landzwojczaka. Co więcej gra się wyrównała i przez pewien czas toczyła się bramka za bramkę. W efekcie jednobramkowa przewaga Kielc utrzymała się do 18 minuty i wyniku 10:9 dla gości.

Niestety w kolejnych minutach kwidzynianie zaczęli coraz częściej popełniać błędy. Dobrze działała też kielecka defensywa, dzięki czemu goście zdobyli 4 bramki przy zaledwie jednym trafieniu MMTS (Kacper Majewski) i po 22 minutach prowadzili już 14:10. Chwilę wcześniej doszło do kontrowersyjnej sytuacji, po tym jak sędziowie nie zareagowali na faulowanego Nikodema Kutyłę. Mimo głośnych protestów kwidzyńskiej ekipy oraz kibiców gra została przerwana dopiero po tym jak kielczanie zdobyli gola po rzucie Szymona Sićko. Chwilę później kolejnego gola dla kwidzynian zdobył natomiast Kacper Majewski - 11:14. Jak się okazało trzybramkowa różnica między zespołami utrzymała się już do końca pierwszej połowy meczu.