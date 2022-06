Kwidzyn. Kulturalny Dzień Dziecka przed teatrem. Swoje umiejętności prezentowały grupy działające w ramach KCK

Oczywiście nie brakowało również występów. Na plenerowej scenie prezentowały się m.in. kwidzyńskie mażoretki, Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle”, Mała Akademia Gitary czy też grupy gitarowe funkcjonujące pod opieką Krzysztofa Tarasiuka. Prezentacje sceniczne zakończyły z kolei występy grupy wokalnej „Art Voice” oraz grupy Harfa Gospel Choir. W pobliskiej hali Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie odbył się natomiast Kwidzyński Festiwal Tańca z udziałem kwidzyńskich przedszkolaków. To jednak nie wszystkie atrakcje przygotowane dla najmłodszych. Chętni mogli wziąć również udział w różnych konkursach, zabawie „Talent Show” lub też skorzystać z innych atrakcji: dmuchanych zjeżdżalni lub stoisk z watą cukrową, zabawkami czy też lodami. Co więcej można było także zwiedzić Kryptę Wielkich Mistrzów oraz kwidzyński kinoteatr, zaglądając do miejsc na co dzień niedostępnych dla mieszkańców.