Kwidzyn. Komedia „Me and my girl” Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego z Olsztyna na deskach teatru. Wśród wykonawców kwidzynianin Adam Rębisz OPRAC.: Mirosław Wiśniewski

Tego nie można przegapić. Uniwersytecki Teatr Muzyczny z Olsztyna wystąpi na deskach kwidzyńskiego teatru z komedią „Me and my girl”. Spektakl zaprezentowany zostanie we czwartek, 12 maja 2022 r. o godz. 18.00, a wśród wykonawców zobaczymy również kwidzynianina Adama Rębisza.