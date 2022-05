Kolejni nietrzeźwi kierujący na drogach powiatu kwidzyńskiego. Rekordzista miał blisko 2 promile

W Barcicach (gm. Ryjewo) funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej jadącego rowerem mężczyznę, styl jazdy wskazywał, że jest on niewątpliwie pod działaniem alkoholu. Już podczas rozmowy policjanci wyczuli od niego alkohol, co potwierdziło badanie alkomatem. 62-latek miał blisko 1,4 promila alkoholu w organizmie. Rower został przekazany córce mężczyzny, a on sam został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

Tego samego dnia w Trzcianie jako następny wpadł w ręce policjantów 36-latek kierujący samochodem osobowym marki Ford. Mieszkaniec Trzciana miał 0,55 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania.