Kolejne sukcesy kwidzyńskich biegaczy na orientację. Maja Roszak zdobyła złoto w kat. K45 wygrywając wszystkie biegi

Sześć medali UMKS Kwidzyn na zwodach Grand Prix Polonia w Rudawch Janowickich

Złoty medal zdobyła Maja Roszak, która okazała się bezkonkurencyjna, wygrywając wszystkie trzy biegi w kategorii K45. Srebrne medale przywiozła natomiast dwójka innych zawodników UMKS. Hanna Perfikowska w swoich biegach dwukrotnie zajęła II miejsce, a w jednym biegu uplasowała się na trzeciej pozycji. Ostatecznie pozwoliło jej to zdobyć srebro w kategorii K18. Podobny start zanotował również Piotr From, który w kategorii M35 dwukrotnie kończył zawody na II miejscu, a raz dobiegł do mety jako czwarty. Łącznie dało mu to jednak srebro.