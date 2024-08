Kąpieliska w Kwidzynie i okolicy - otwarte (27.08). Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Kąpieliska otwarte w Kwidzynie. Gdzie można popływać w Kwidzynie i w okolicy?

Nie każde miejsce, które znane jest z tego, ze chodzi sie tam pływać, jest kąpieliskiem. Oficjalne kąpieliska są bezpieczne. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, natomiast nad bezpieczeństwem na miejscu czuwają ratownicy. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Kwidzynie.

Kąpielisko nad Jeziorem Czarownic

Kąpielisko: Zajezierskie

Kąpielisko: Rzeka Nogat

Kąpielisko Plaża Miejska

Kąpielisko G.O.W. Delfin

Kąpielisko: Borzechowskie Wielkie przy Ośrodku Wypoczynkowym „Jeziornik” w Borzechowie

Kąpieliska w pobliżu Kwidzyna

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wycieczka na kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie aktywnie czasu na świeżym powietrzu. W kąpielisku można pływać, kąpać się, grać w różne gry i chłodzić się w upalne dni. Często na kąpieliskach wydzielona jest strefa dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.