Kaja z Kwidzyna walczy z nowotworem. Trwa walka z czasem, by zebrać ogromną kwotę potrzebną na leczenie dziewczynki

Historia Kai rozpoczęła się jeszcze w sierpniu, kiedy dziewczynka zaczęła się skarżyć na ból lewej rączki. Wtedy nikt nie zakładał, że może być to coś poważnego, nikogo to nie zaniepokoiło. Dramat na dobre rozpoczął się w sylwestra, kiedy ból rączki nasilił się tak, że mama zabrała Kaję na SOR. W ciągu kilku dni rodzice dziewczynki usłyszeli straszną diagnozę - podejrzenie padło na nowotwór kości.

- To właśnie dla Kai, dla jej lepszego jutra, dla wyrwania jej ze szponów śmiercionośnej choroby, postanowiłam zwrócić się do kogo tylko mogę i poprosić o pomoc – czuję się bezsilna wobec diagnozy, którą przed nami postawiono. Możemy tylko czekać. Czekać i modlić się o pełne wyzdrowienie naszej Kajci. Choć bezczynność jest dla mnie nie do zaakceptowania – muszę, muszę coś zrobić by jej pomóc. Dlatego postanowiłam spróbować odciążyć rodziców Różyczki choć od jednego zmartwienia - finansów - pisze Magda, ciocia Kaji na stronie zbiórki.