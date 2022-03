Juniorki MTS Kwidzyn pokonały Arkę Gdynia w półfinale mistrzostw Polski w piłce ręcznej. O złoto kwidzynianki powalczą z Varsovią Warszawa

Wówczas podopieczne trenera Mariusza Kupca rozegrały rewelacyjne 10 minut. W tym czasie kwidzynianki zdobyły 7 bramek przy zaledwie dwóch trafieniach Arki, wychodząc na wysokie prowadzenie 12:6. Sześciobramkowa przewaga MTS utrzymała się jeszcze do 24 minuty gry i wyniku 14:8 dla gospodyń. Niestety końcówka pierwszej połowy meczu to już przewaga Gdyni. W efekcie, dzięki trefieniom Marty Bąkowskiej i Mai Narożnej (karne), na przerwę zespoły schodziły przy zaledwie dwubramkowym prowadzeniu Kwidzyna.

Po wznowieniu gry jako pierwsza trafiła Kinga Papke, dzięki czemu różnica między zespołami zmniejszyła się do zaledwie jednej bramki - 14:13. Na gola rywalek szybko odpowiedziała jednak Milena Boryń, po czym przez kolejne 12 minut na parkiecie dominowały gospodynie. MTS zdobył tym razem 6 bramek przy dwóch trafieniach gdynianek, co po 44 minutach gry dało miejscowym powrót do 6-bramkowej przewagi w tym spotkaniu - 21:15. Arka próbowała oczywiście odrobić straty, ale nie mogły poradzić sobie z defensywą MTS. W efekcie bramki dla Gdyni padały najczęściej z rzutów karnych (trzy kolejne trafienia Mai Narożnej). Po dobrym fragmencie gry zawodniczkom Arki udało się nawet zmniejszyć rozmiary strat do zaledwie 3 trafień - 22:19. Wydawało się wówczas, że gdynianki znalazły sposób na MTS, ale końcowe minuty meczu ponownie należały do miejscowych.