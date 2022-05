IV Kwidzyński Festiwal Smaków Foodtrucków. „Mała Odessa” została uznana najsmaczniejszym foodtruckiem tegorocznej imprezy

Podczas dwudniowej imprezy odwiedzający mogli także głosować na najsmaczniejszy foodtruck kwidzyńskiego festiwalu. Ostatecznie tytuł ten trafi do „Małej Odessy”, serwującej pielmieni zza wschodniej granicy. Spore zainteresowanie zawsze towarzyszyło również fodtruckom „Fresh Donuts” czy też „Churros Amigos”, które wyraźnie przypadły do gustu odwiedzającym. Co więcej wśród klientów pojawiali się nie tylko mieszkańcy Kwidzyna czy powiatu, ale także osoby, które przyjechały specjalnie na tą imprezę z sąsiednich powiatów.

Warto podkreślić, że świetną decyzją była zmiana lokalizacji festiwalu z terenu targowiska przy ul. Kopernika na parking znajdujący się na terenie dawnej jednostki wojskowej przy ul. 11 Listopada (obok budynków Kwidzyńskiego Centrum Kultury, Urzędu Gminy Kwidzyn, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiślańskiej Szkoły Wyższej). Przede wszystkim impreza zyskała więcej przestrzeni, której wyraźnie brakowało we wcześniejszej lokalizacji. Dzięki temu bez problemu wygospodarowano miejsce na tzw. strefę chill out, ze stolikami oraz leżakami, a także strefę zabaw dziecięcych. Problemem jedynie był fakt, że miejsce to jest niewidoczne z zewnątrz, więc nie można było tutaj trafić przypadkiem. Niemniej informacja o tym, że foodtrucki zaparkowały właśnie w tym miejscu rozeszła się bardzo szybko.