Ile wynoszą koszty związane z wychowaniem dziecka w Polsce? Ile pieniędzy można otrzymać na dzieci z programów rządowych?

Analitycy HRE Investments policzyli, ile pieniędzy z programów rządowych mogą otrzymać rodzice na dzieci. Jeśli wychowują jedno dziecko, od narodzin do pełnoletności, mogą liczyć na wsparcie wynoszące w sumie 123,6 tys. złotych. Kwota wsparcia rośnie do ponad 311 tys. zł w przypadku dwójki dzieci, a gdy jest ich troje, to może ono sięgać prawie 593 tys. zł. Natomiast jeśli rodzice wychowują czworo dzieci, to łączna kwota pomocy państwa wynosi już 944 tys. zł.

Autorzy badania w wyliczeniach uwzględnili 500 plus, wyprawki szkolne 300 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (w sumie to 12 tys. zł, rodzice mogą wybrać, czy świadczenie ma być wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez 2 lata, czy 1 tys. zł przez rok), dopłaty do kredytów bez wkładu własnego, zyski z detalicznych obligacji rodzinnych, ulgę podatkową na dzieci i ulgę w PIT dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, a także zniżki z Karty Dużej Rodziny. Przyjęto, że rodzice otrzymują 300 zł na wyprawkę szkolną 12 razy. Założyli też, że rodzice pracują i każdy z nich zarabia średnią krajową (oszacowane na podstawie ostatnich 12 obwieszczeń GUS). Trzeba jednak zauważyć, że w praktyce przy większej liczbie dzieci może być trudno to założenie spełnić – w takiej sytuacji bywa, że jedno z rodziców pracuje na cześć etatu, co może mieć wpływ na ulgi podatkowe. Na potrzeby badania autorzy przyjęli też stałe ceny, wynagrodzenia i system podatkowy.