Holi Święto Kolorów w Kwidzynie. Na placu pod Gdaniskiem będzie bardzo kolorowo! Co czeka na uczestników tego barwnego święta?

- Holi Święto Kolorów co sezon opanowuje około 300 różnych miejsc na mapie Polski, na dobre pokrywając je radosnymi barwami! Już w ten weekend zawita do Kwidzyna .

Holi Święto Kolorów to plenerowa impreza muzyczna, podczas której co 30 minut, na sygnał DJa, wszyscy obrzucają się proszkami w kolorach tęczy. Proszki będzie można nabyć na terenie imprezy w wyznaczonych do tego punktach. Warto dodać, że ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wnoszenia własnych proszków.

Impreza potrwa w godzinach od 15 do 19. Wstęp wolny.