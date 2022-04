Gmina Kwidzyn. Zakon Joannitów przekazał kolejny sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni prowadzonej przez Fundację „Misericordia”

Dary zebrał w Niemczech dr Christian Meyl z Zakonu Joannitów i jest to już kolejna pomoc, która w ostatnim czasie trafia do mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. W marcu Joannici przekazali bowiem dary mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Trafiły one także do Baru (Ukraina), partnerskiego miasta Kwidzyna.