Gmina Kwidzyn. V-ligowe derby powiatu kwidzyńskiego dla Korzeniewa. Wisła pokonała Spójnię Sadlinki po golu Tomasza Grenca z rzutu karnego

W drugiej połowie lepiej szło gospodarzom, którzy grali z wiatrem. Goście starali się atakować bramkę strzeżoną przez Kennetha Njinmę, ale brakowało im klarownych sytuacji do zdobycia gola. O wiele częściej na połowie rywala przebywali podopieczni trenera Radosława Dąbrowskiego, którzy starali się odrobić straty. Niestety choć doprowadzali do groźnych sytuacji, to brakowało skutecznego uderzenia na bramkę rywali. Dwukrotnie zawodnicy gospodarzy mieli też olbrzymie pretensje do sędziego głównego tego spotkania o to, że nie odgwizdał zagrania ręka przez zawodników Spójni. W końcu w 76 minucie gry gospodarze dopięli swego. Po rzucie rożnym wybita piłka trafiła do Adriana Gwoździa, który strzałem z przed pola karnego doprowadził do wyrównania.

Cztery minuty później Patryk Korynt zdecydował się natomiast na wejście w pole karne z prawej strony strony boiska, po czym został sfaulowany przez powstrzymującego go Łukasza Madeja. Sędzia nie miał wątpliwości i wskazał na rzut karny. Do piłki podszedł Tomasz Grenc i pewnym strzałem zapewnił zwycięstwo Korzeniewa.