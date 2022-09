Gmina Kwidzyn. Gminne Święto Plonów w Rakowcu. Konkurs wieńców dożynkowych wygrała praca Koła Gospodyń Wiejskich w Tychnowach

Jak przystało na dożynki na festynie doszło też do rywalizacji sołectw, w którym reprezentanci zmagali się w konkursie przenoszenia wiader wody na czas, dojenia sztucznej krowy czy też nietypowych wykopkach. Mieszkańcy mogli także skorzystać z darmowej grochówki, loterii fantowej, czy też odwiedzić inne stoiska festynowe. Najmłodsi również mogli znaleźć coś dla siebie.

Największe zainteresowanie wzbudził chyba koncert Magdaleny Narożnej i zespołu „Piękni i Młodzi”. Na terenie stadionu pojawiły się tłumy, a przejazd przez Rakowiec był utrudniony na tyle, że utworzył się korek ciągnący się niemal do zjazdu na Dankowo. Mieszkańcy usłyszeli największe przeboje grupy i doskonale bawili się z wykonawcami już od pierwszej piosenki.

To jednak nie jedyne muzyczne atrakcje dożynkowego festyny, bowiem o dobrą zabawę zadbał także gdański zespół reggae „Majestic” oraz Andrzej Rybiński, który przypomniał swoje największe przeboje.