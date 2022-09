Gdzie na spacer do 66 km od Kwidzyna. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 3 - 4 września

Spacerem w pobliżu Kwidzyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Kwidzyna, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Grudziądz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podejść: 1 816 m

Suma zejść: 1 841 m

Wielogorski poleca trasę spacerowiczom z Kwidzyna

Spacer po Grudziądzu, następnie powrót tramwajem w okolice dworca PKP.

🌳 Trasa spacerowa: Partęczyny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,36 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 1 036 m

Suma zejść: 1 032 m