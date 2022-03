Gardeja. 20-latka najechała na tył samochodu jadącego przed nią, a następnie wjechała do przydrożnego rowu [ZDJĘCIA]

Do zderzenia dwóch aut doszło w sobotę, 19 marca 2022 r. na Drodze Krajowej nr 55 w Gardei. O godz. 16.11 dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie przyjął zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych, do którego doszło na ulicy Kwidzyńskiej w Gardei. Do zdarzenia zadysponowano wówczas dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kwidzynie oraz jeden zastęp z OSP Gardeja. Na miejscu pracowali również policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Przez kilka godzin utrudniony był również ruch na Drodze Krajowej nr 55.