Dzień Dziecka w kinie z Kwidzyńskim Centrum Kultury. Do zobaczenia trzy filmy dla najmłodszych widzów

Kwidzyńskie Centrum Kultury zaprasza najmłodszych widzów na Dzień Dziecka w kinie! Zaplanowano trzy filmy oraz słodki podarunek. Bilety do nabycia online na stronie KCK (bilet normalny 17 złotych, bilet ulgowy 15 złotych).

- Dzień Dziecka to chyba najmilsze i najbardziej popularne święto i to chyba nie tylko w Polsce. Dla naszych dzieci jesteśmy w stanie góry przenosić. My może tych gór Wam nie przeniesiemy, ale zapewnimy naszym milusińskim inne atrakcje. Jak co roku kino przygotowuje specjalnie dobrane do gustów dziecięcych seanse, które zawsze kończą się słodkim podarunkiem - zaprasza Kwidzyńskie Centrum Kultury.