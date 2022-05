Długi weekend majowy na drogach powiatu kwidzyńskiego. Kwidzyńscy policjanci odnotowali 2 wypadki oraz 4 kolizje drogowe

Policjanci podsumowali długi weekend majowy na drogach powiatu kwidzyńskiego. Doszło do 2 wypadków i 4 kolizji

Jak informuje KPP Kwidzyn od piątku (29 kwietnia 2022 r.), na drogach powiatu kwidzyńskiego doszło do dwóch wypadków, w których ranne zostały 2 osoby. Do pierwszego z tych zdarzeń doszło w sobotę, 30 kwietnia 2022 r., ok. godziny 21.30, w Gilwie (gm. Prabuty), a poszkodowanym został 22-letni kierowca motocykla marki Suzuki. Jak informują policjanci kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania, a także nie miał na głowie obowiązującego kasku ochronnego.