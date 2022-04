Derby Kwidzyna w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn - SMS ZPRP II zmierzy się z Usarem. SMS ZPRP I zagra natomiast z Koszalinem

W sobotę, 2 kwietnia 2022 r., o godz. 17.00, dojdzie do kolejnych derbów Kwidzyna w I lidze piłki ręcznej mężczyzn, a w hali przy ul. Mickiewicza zmierza się: SMS ZPRP II Kwidzyn i Usar Kwidzyn. Faworytem spotkania bez wątpienia jest Usar, który po 17 kolejkach plasuje się na III miejscu w lidze z dorobkiem 38 punktów. Z kolei SMS ZPRP II Kwidzyn, prowadzony przez Mateusza Hanisa (byłego trenera Usaru) zajmuje X miejsce z dorobkiem 15 punktów. Co ciekawe gospodarzem tego spotkania jest zespół SMS, więc podopieczni trenera Dominika Borynia choć zagrają we własnej hali, to wyjdą na parkiet z szatni zespołu gości.

- Dla naszego zespołu bardzo ważny będzie powrót do lepszych wyników, gdyż po ostatniej porażce straciliśmy II miejsce w lidze na rzecz KSPR KOSPEL Gwardii Koszalin. Ponieważ przed nami jeszcze spotkanie z Koszalinem, chcemy mieć jak najmniejszą stratę do Gwardzistów, aby w meczu bezpośrednim powalczyć o drugie miejsce – informuje Marcin Grzona z klubu Usar Kwidzyn.