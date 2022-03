Chrobry Głogów przerwał passę zwycięstw szczypiornistów MMTS Kwidzyn. Czerwono-czarni wypuścili prowadzenie w ostatnich 5 minutach gry

- Wydawało się nam, że gramy fantastycznie i jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Jak się okazało nie z każdy, bo można przegrać z Chrobrym, który zagrał bardzo dobre spotkanie. My zagraliśmy w pierwszej połowie bardzo słabo w obronie i w ataku. Potem pokazaliśmy charakter i swoje umiejętności, prowadząc w końcówce 2 bramkami. Niestety okazało się, że jeszcze tak doświadczeni nie jesteśmy, że brakuje nam jeszcze dużo dobrego grania, bo prowadząc 2 bramkami, po odrobieniu ze stanu -5, nie wolno już przegrać – mówił trener MMTS Kwidzyn.

Mecz lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy po 5 minutach gry prowadzili 3:1. Chwilę później kwidzynianie wyrównali jednak po trafieniach Ryszarda Landzwojczaka i Kacpra Majewskiego. Od tego momentu gra się wyrównała i przez kolejne minuty wynik oscylował wokół remisu. Sytuacja ta utrzymywała się do 18 minuty i wyniku 10:10. Wówczas przewagę na parkiecie uzyskali gospodarze (w czym niemała zasługa bramkarza Rafała Stachery), którzy zdobyli 5 bramek przy zaledwie jednym trafieniu kwidzynian (Alan Guziewicz). W efekcie po 24 minutach meczu MMTS przegrywał w Głogowie 11:15. Wydawało się, że przełamanie dały bramki Ryszarda Landzwojczaka i Jędrzeja Zieniewicza, jednak był to tylko chwilowy przebłysk ze strony gości. Ostatnie minuty należały bowiem ponownie do podopiecznych trenera Witalija Nata, którzy zdobywając 3 bramki z rzędu zakończyli pierwszą połowę meczu prowadzeniem 18:13.