24-latka z Kwidzyna postanowiła uciec policjantom w trakcie kontroli drogowej. Została zatrzymana po kilkukilometrowym pościgu OPRAC.: Karolina Staniszewska

24-latka z Kwidzyna podjęła próbę ucieczki po zatrzymaniu do kontroli drogowej. KPP Kwidzyn Zobacz galerię (2 zdjęcia)

24-letnia mieszkanka Kwidzyna podjęła próbę ucieczki w trakcie kontroli drogowej, do której została zatrzymana za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Policyjny patrol ruszył za kobietą w pościg i dalsza jazda została udaremniona. Ponadto od 24-latki została pobrana krew do badań na obecność narkotyków, a w jej mieszkaniu znaleziono marihuanę. Kobieta trafiła do policyjnej izby zatrzymań i za swoje czyny odpowie przed sądem.